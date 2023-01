A MISILMERI

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento. Uno scontro tra due auto e un pullman sta paralizzando la circolazione sulla statale nella zona di Misilmeri. Nell’impatto un uomo di 79 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri, e il personale dell’Anas.

Due giorni fa un altro incidente a Misilmeri

Altro incidente due giorni fa sulla Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri, allo svincolo dell’area artigianale, uno scontro frontale.

Due i feriti, una donna di 46 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale CivicoM: le sue condizioni sono gravi. Un altra donna, di 62 anni, è stata trasportata, sempre in codice giallo, al Policlinico. Sul posto i carabinieri della compagnia di Misilmeri insieme ai vigili del fuoco. Grossi disagi al traffico, molto rallentato sulla Palermo-Agrigento per permettere i soccorsi.











Il precedente

Piange Palermo per l’ennesimo tragico incidente stradale avvenuto due giorni sulla A29 Palermo Mazara del Vallo, alle porte del capoluogo siciliano. Una città che piange la perdita di un suo figlio, Giuseppe Rizzo, 55 anni, vittima di un terribile schianto contro la sua utilitaria. Familiari e amici attoniti per questa vittima della strada, l’ennesima sulle strade siciliane dopo un’estate, quella appena trascorsa, il cui bilancio è stato pesantissimo.

Il messaggio struggente dell’amico

Nessuno vuole ancora credere alla terribile fine del 55enne, rimasto letteralmente stritolato dentro l’abitacolo della sua macchina in questo tragico incidente. A schiantarsi contro di lui un camioncino di un supermercato. “Giuseppe Rizzo – è il messaggio scritto da un amico – era una persona meravigliosa, un compagno di classe, un cugino, un sorriso che lo accompagnava ovunque andava. Prima degli esami gli dissi se voleva studiare con me e per mesi ci siamo visti quasi tutti i pomeriggi. Una presenza mai invadente, discreta, gentile. Io ci ho impiegato tanti anni per capire che l’amore si da senza pretendere nulla, senza aspettarsi nulla dagli altri. Per Giuseppe, invece, dare amore era qualcosa di naturale, perché lo aveva dentro, lui era l’amore, quello genuino e sincero”.

La morte poco dopo l’arrivo all’ospedale

Rizzo è deceduto al suo arrivo all’ospedale Civico di Palermo dello scorso 16 gennaio. L’uomo era rimasto incastrato all’interno della sua auto dopo il violento impatto a seguito del tragico incidente. Si è scontrato contro il furgone di un supermercato. Ad avere la peggio l’auto che si è letteralmente accartocciata su se stessa.