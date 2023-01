È successo ad Arezzo

Incideste stradale mortale ad Arezzo, in Toscana, lungo la strada regionale 71, all’altezza di Borgo a Giovi, poco dopo le 22.30 di ieri sera, venerdì 6 gennaio.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, due auto – una Citroen Picasso grigia e una Fiat 500 bianca – si sono scontrate frontalmente: nell’urto un uomo di 59 e una donna di 57, che viaggiavano su una delle macchina, sono morti sul colpo, ferite due ragazze di venti anni che erano sull’altra vettura.

Le due giovani sono state trasportate dai sanitari inviati dal 118 in codice giallo una all’ospedale di Arezzo, l’altra alle Scotte di Siena. Sul posto i vigili del fuoco per liberare la strada, rimasta chiusa, e anche l’ENPA per soccorrere il cane che viaggiava sull’auto dei due deceduti.

Le auto sono state poste sotto sequestro e del caso si occuperà la Procura di Arezzo.