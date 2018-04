Il giovane di 38 anni si era trasferito per lavoro

Ancora una vittima siciliana in un incidente stradale. Dopo la tragedia di Foggia ancora un tragico schianto tra mezzi pesanti sulla A21 non gli ha lasciato scampo.

E’ morto così un camionista palermitano, Davide Castellano, 38 anni, sposato e padre di tre figli piccoli. L’incidente è avvenuto nel Bresciano, in territorio di Pontevico, in direzione Cremona.

Castellano lavorava per la Autotrasporti Zola. Ieri era impegnato in una consegna e si stava dirigendo verso Reggio Emilia.

Il camionista è rimasto incastrato e schiacciato dalle lamiere. Una morte tremenda, per cui purtroppo non c’è stato niente da fare: una corsa contro il tempo, il trasporto d’urgenza in ospedale, in elicottero, la brutta notizia arrivata solo poche ore più tardi.

Davide Castellano da Palermo si era trasferito a Brescia per lavoro. Faceva il camionista, ma sognava un giorno di potersi ricongiungere con la sua famiglia, la moglie Veronica e i suoi tre figli (due femmine e un maschio).

I genitori e la moglie sono partiti subito verso Brescia, per salutarlo l’ultima volta: solo dopo l’autopsia verranno organizzati i funerali, nella sua Sicilia.

Sulla bacheca Facebook di Davide Castellano è rimasta una fotografia che lo ritrae sorridente, forse l’ultima della sua vita: datata 8 aprile, nella sua casa di Brescia.

Indossa una maglietta con una stampa, un’altra foto in cui però non è da solo: è insieme alla sua bambina più piccola, che lui chiama affettuosamente “principessa”. Rimane il ricordo, la memoria, il rimpianto per una tragedia così grande.