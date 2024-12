Incidente in via Dante a Palermo, all’altezza di via Niccolò Garzilli. Secondo quanto ricostruito, l’impatto si è verificato a pochi metri da piazza Castelnuovo: il conducente di una delle auto non si è fermato per prestare soccorso e si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Chi guidava l’altra macchina, un ragazzo di 22 anni, è invece stato sottoposto all’alcol test dalla polizia municipale ed è risultato positivo.

Lo scontro

Era alla guida di una Mercedes con un tasso alcolemico superiore a 0,8: per lui, oltre alla sospensione della patente, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sul luogo dell’incidente, oltre agli agenti dell’Infortunistica, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna che si trovava in sella al ciclomotore rimasto coinvolto.

E’ stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. La polizia municipale ha anche eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente in città. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona: dai filmati potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare l’automobilista che si è dato alla fuga. Le indagini sono in corso.

Incidente stradale nel Siracusano, motociclista di 17 anni perde la vita

Un giovane di 17 anni, di Carlentini, è morto in un incidente stradale avvenuto tra la sua moto ed una macchina, una Renault Modus, in via Madonne delle Grazie, a Carlentini, nel Siracusano.

Le indagini

Il ragazzo, che era all’ultimo anno dell’istituto industriale di Carlentini, è deceduto poco dopo l’impatto ed a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Carlentini e della Compagnia di Augusta che hanno sentito la conducente della macchina per provare a ricostruire quegli istanti drammatici.

L’arrivo degli amici

La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente. Qualche minuto dopo lo scontro, sono arrivati gli amici ed i compagni di scuola del 17enne, per cui il traffico è stato temporaneamente dirottato su altri percorsi.

