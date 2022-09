Il segretario della Lega a Talk Sicilia

A metà estate il nome di Nino Minardo era tra i papabili come candidato del centrodestra alla carica di presidente della Regione Siciliana. Minardo declinò subito l’invito, ringraziando per la designazione e spiegando come il profilo del candidato avrebbe dovuto avere caratteristiche diverse. Adesso, a pochi giorni dal voto, Minardo – segretario regionale della Lega – spiega le motivazioni politiche di quel passo indietro e del perchè sia giusto concentrare gli sforzi sulla candidatura di Renato Schifani a Palazzo d’Orleans.

Minardo, “in Sicilia cdx ha governato bene”

“Abbiamo sempre anteposto l’interesse della coalizione all’eventuale ambizione personale. Il centrodestra in Sicilia ha grandi meriti. Ancora oggi è la coalizione vincente perché ha governato, ha governato bene anche se restano tante cose ancora da fare.

“Schifani è la scelta giusta”

Io sono convinto che Renato Schifani è la scelta giusta come candidato alla presidenza della Regione. Schifani è un uomo di grande maturità politica e di grande equilibrio”. Sono le parole di Nino Minardo, segretario della Lega in Sicilia, nell’intervista rilasciata a Talk Sicilia.