I recenti dati del Pil danno il Mezzogiorno in crescita maggiore rispetto alla crescita del Nord. Il Mezzogiorno, si muove bene, forse anche grazie a Schifani e Occhiuto. Noi non possiamo che esserne fieri”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Bellaria Igea Marina ad Azzurra libertà, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “In Sicilia è cresciuto il Pil – prosegue – sono aumentate le entrate fiscali di parecchie centinaia di milioni, abbiamo ottenuto lo sblocco dei concorsi, perché abbiamo migliorato i conti, stiamo attuando una politica espansiva che guarda all’impresa con aiuti alle imprese per le assunzioni e velocizzazione dei pagamenti”.

“Forza Italia ha superato il momento di crisi”

“Oggi FI ha superato un momento di crisi, con la guida di Antonio Tajani ha superato felicemente lo scoglio delle Europee. Abbiamo lavorato tutti per questo obiettivo e lo abbiamo fatto senza risparmiarci”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Bellaria Igea Marina ad Azzurra libertà, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “Quel 23% – prosegue – è il frutto di una politica che ha lavorato per ampliare il consenso e per aprirci, così come abbiamo sempre detto dopo la scomparsa di Berlusconi”.

“Autonomia? No a Italia a due velocità”

“L’autonomia differenziata è una scommessa. Mi si contesta, da parte di qualcuno, di essere stato troppo morbido, da uomo del Sud, nel contestare il pericolo di un’Italia a due velocità. Io a questo qualcuno vorrei ricordare che quando ero presidente del Senato, girando l’Italia lanciavo una preoccupazione, non un appello, sul fatto che non si realizzasse mai il modello a due velocità tra Nord e Sud. Registravo questa differenza, perché c’è”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Bellaria Igea Marina alla Festa nazionale di Forza Italia giovani. “Il dibattito è aperto – prosegue – mi sono confrontato più volte con Antonio Tajani sull’osservatorio di controllo sull’attuazione di questa riforma, sull’individuazione dei Livelli essenziali di prestazione, prima ancora che si realizzino annodi tra Governo e singole regioni. Vigileremo, ma attenzione, vigileremo affinché non ci sia un’Italia a due velocità, perché non interessa a nessuno, né al Nord e né al Sud. Se cresce il Sud cresce l’intero paese”.

Forza Italia non è una stanza chiusa

“Forza Italia è un partito unito, non è una stanza chiusa. Questa è stata, è oggi e continuerà ad essere la nostra forza. Questo va detto ai giovani, affinché ereditino i valori di Silvio Berlusconi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Bellaria Igea Marina ad Azzurra libertà, la festa nazionale di Forza Italia giovani.

Caruso: “Da Bellaria una boccata d’aria fresca”

“Dal raduno nazionale del movimento giovanile di Forza Italia, “Azzurra libertà”, viene una ventata di fresca energia e positività, che all’interno del nostro partito trovano ampi spazi di rappresentanza e di espressione.

Credo che in pochi partiti i giovani abbiano spazi di discussione e possibilità di partecipazione attiva come dentro Forza Italia, sempre più radicata e sempre più presente, anche in termini di rappresentanza istituzionale, nella popolazione under 35.

A questo straordinario movimento contribuisce in modo significativo la Sicilia, che non a caso è presente a Bellaria con oltre 100 rappresentanti.

È un segno del fatto che la politica del fare concreto, tanto apprezzata dai più giovani e di cui il nostro partito è emblema fin dai tempi di Silvio Berlusconi, nella nostra regione, col governo Schifani e in tante amministrazioni locali, è sempre più riconosciuta ed apprezzata.”

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, oggi presente a Bellaria per prendere parte al raduno nazionale dei giovani del partito

