All'Ars il convegno delle finanziarie regionali

“Le finanziarie regionali sono il motore di sviluppo per le piccole e medie imprese agevolando l’accesso al credito, attraendo investimenti senza finalità speculative e di pura redditività”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, aprendo i lavori del convegno dell’Anfir a Palermo. L’evento s’è svolto a Palazzo dei Normanni, sede del parlamento regionale, nella sala intitolata a Piersanti Mattarella.

A Palermo il convegno ANFIR

Anfir è l’associazione nazionale delle Finanziarie regionali. A far gli onori di casa, nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, sono stati il governo regionale e l’Irfis, braccio operativo dell’amministrazione siciliana.

Riolo, “Irfis ha erogato più d’un miliardo”

Iolanda Riolo, presidente dell’Irfis, che ha ribadito il ruolo dell’istituto come leva tecnica della Regione: “L’ economia dell’Isola è in crescita in un contesto internazionale di incertezza. Da Irfis, il braccio operativo della Regione Siciliana oltre 1 miliardo di euro è stato già gestito per sostenere famiglie e imprese nella ripresa”.

Vietti, “Finanziarie sono canale necessario”

Al convegno ha preso parte anche Michele Vietti, presidente di Anfir: “Le incertezze relative alla situazione nazionale e internazionale hanno fatto tornare d’attualità il tema del sostegno pubblico all’economia. Finanziarie regionali sono un canale necessario per indirizzare i finanziamenti dalle fonti di provenienza al territorio”.

Bianchi,” Sud penalizzato da emorragia giovani e gender gap sul lavoro”

La relazione centrale è stata illustrata da Luca Bianchi, direttore di Svimez e già assessore al Bilancio della Regione siciliana. Bianchi ha segnalato la necessità di fermare l’emorragia di giovani dai territori del Sud e di intervenire sul gender gap.

Tamajo,”Da Irfis ottimo lavoro per sistema imprese”

Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive, ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Irfis per la crescita del tessuto economico e imprenditoriale. All’incontro sono intervenuti anche Alessandro Dagnino, responsabile dell’Economia per il governo Schifani e Saverio Continella, Ad di BAPS.

Schifani, “nostra politica economica funziona, lo dicono i dati”

Tornando alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione, l’intervento del capo dell’amministrazione regionale poggia su tre pilastri : risanamento dei conti pubblici, sostegno mirato al sistema produttivo e alle fasce più deboli della società, investimenti infrastrutturali. “La formula economica del nostro governo per la Sicilia si è tradotta nel primato nazionale di crescita del pil (+2,2% nel 2023, +1% nel 2024) e in prospettive positive anche per il 2025, con una previsione di crescita del +0,6% secondo quanto riportato dalla Svimez. Risultati che hanno visto Irfis FinSicilia operare come braccio operativo delle politiche regionali che coniugano rigore finanziario e innovazione creditizia”.