Il sondaggio Governance Poll promuove il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che sale al secondo posto per crescita di consenso. Nel sondaggio annuale di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che analizza il consenso per i presidenti delle Regioni italiane, il governatore siciliano è colui che fa registrare la seconda crescita più alta di consenso rispetto al giorno delle elezioni.

Metodologia del sondaggio

Per i presidenti di Regione il sondaggio ha chiesto: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?”. Pur essendo solo ottavo nella classifica generale che prende in analisi 13 presidenti, Schifani fa un balzo di 14,9 punti percentuali, passando dal 42,11 delle elezioni al 57 attuale. Si tratta della seconda miglior performance in termini di crescita di consenso tra tutti i governatori analizzati nell’edizione 2024 del sondaggio. Un risultato che conferma il trend positivo del presidente siciliano, già in ascesa nella precedente rilevazione del 2023.

Fedriga in testa alla classifica

Il Governance Poll incorona Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, che si aggiudica la competizione con il 68% delle preferenze, in crescita di quasi 4 punti percentuali rispetto alla rielezione di un anno fa. Fedriga stacca nettamente gli inseguitori Stefano Bonaccini e Luca Zaia. Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, deve accontentarsi del secondo posto con il 66% dei consensi, in calo rispetto al trionfo del 2022. Venerdì scorso Bonaccini si è dimesso dalla carica di presidente dopo essere stato eletto parlamentare europeo. Terzo classificato il veneto Luca Zaia, per diversi anni al comando della classifica ma quest’anno sul gradino più basso del podio.

Altri risultati significativi

Il divario fra i primi tre e il resto del gruppo si conferma ampio. Al quarto posto si piazza Vincenzo De Luca con il 60% delle preferenze, nonostante un balzo di 5 punti e mezzo rispetto allo scorso anno. Il gap dal podio è comunque di 6 punti.

Tendenze positive al Sud

Segnali positivi arrivano dal Sud, con diversi presidenti che migliorano le performance come detto Schifani. Oltre a De Luca, si segnala il +1% del calabrese Roberto Occhiuto, ora al 60%, e del molisano Francesco Roberti, al primo anno di mandato. In coda alla classifica le ultime posizioni appaiono cristallizzate. Chiude la graduatoria il marchigiano Francesco Acquaroli con il 43%, +3 punti sul penultimo Michele Emiliano, governatore della Puglia. Poco sopra il laziale Francesco Rocca, che in 12 mesi perde oltre 6 punti percentuali.

Risultati complessivi

Dei 13 presidenti analizzati, 10 (pari al 77%) ottengono almeno il 50% dei consensi, la sufficienza identificata con la propensione degli elettori a riconfermare il governatore. Il consenso medio dei presidenti di Regione si attesta al 56,2%, una sufficienza è ampiamente raggiunta.