Il presidente della Regione al fianco della dirigente Antonella Di Bartolo

La scuola come fulcro di legalità e di lotta in prima linea alla criminalità organizzata. Il presidente della Regione Renato Schifani ha voluto fare sentire la vicinanza delle istituzioni alle periferie di Palermo, partecipando all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023-24 all’istituto Sandro Pertini di via Pecori Giraldi, nel quartiere Sperone.

Una realtà, quella presieduta dalla dirigente Antonella Di Bartolo, che il governatore e gli uffici del dipartimento regionale della Scuola prendono ad esempio. Attraverso una quotidiana e capillare attività sul territorio, di dialogo con le famiglie, la dirigente scolastica è stata capace di ridurre la dispersione scolastica della zona dal 27% a cui si attestava dieci anni fà, all’1% di oggi. Fatto che testimonia come la scuola sia divenuta un valore per questi nuclei familiari, un diritto da tutelare e da vivere.

Schifani: “La scuola educa e crea”

“Sono qui per testimoniare il riconoscimento nei confronti della preside Di Bartolo per questa grande battaglia che ritengo abbia vinto – commenta Renato Schifani -. E’ una battaglia quotidiana fatta di buona volontà e grande intendimento, con grande fedeltà nelle istituzioni. La scuola educa e crea”. Un’esperienza, quella dell’istituto del quartiere Sperone, nella quale Renato Schifani trova delle analogie con la sua personale esperienza di vita. “Sono cresciuto in un rione popolare e ho studiato lì. E so bene quanto l’ambiente, quanto la completezza di un sistema possa educare. Erano altri tempi, oggi vi sono maggiori difficoltà nei quartieri popolari. E proprio per questo ho apprezzato lo sforzo della professoressa. Siamo qui per testimoniarlo e stare con i ragazzi. Oggi è una giornata importante per loro”.

Raddoppiate le risorse per il bonus palestre

Con riguardo al fenomeno della dispersione scolastica, che il presidente della Regione ha definito come “strutturale”, Renato Schifani ha annunciato il potenziamento dei fondi non solo con riguardo alle attività culturali, ma anche a quelle legate al leisure time, come lo sport. “Noi come Governo mesi fa ci siamo dati un obiettivo, stanziando delle risorse per raddoppiare il bonus palestre. Faremo in modo che molte famiglie possano mandare i ragazzi in palestra gratuitamente, educandosi atleticamente ed eticamente, sottraendoli dai tentativi di certa deliquenza di reclutare in questo ambiente figure da istruire ed impiegare in atti criminali. Questo è un impegno che abbiamo tutti e di cui siamo fieri. Adesso annuncio che raddoppieremo i fondi perchè è una misura in cui credo”.

“Legalità fulcro portante di ogni società”

Un modo per combattere attivamente la criminalità organizzata e per dare ai ragazzi alternative di crescita e sviluppo psico-fisico. “La legalità deve essere il fulcro portante della società in cui crediamo. Dobbiamo occuparci più di una questione culturale e non parolaia. Io ho sempre creduto che la lotta alla criminalità organizzata si faccia si con parole e pensieri, ma anche con gli interventi legislativi e il sostegno alle forze dell’ordine. Dobbiamo fare sistema anche nella pubblica amministrazione. Sto inserendo delle regole per la rotazione dei dirigenti. Al di là delle persone, dobbiamo evitare le incrostazioni. Quando un dirigente è troppo permanente in una zona, diventa vulnerabile”.

Like this: Like Loading...