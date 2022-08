Una grande manifestazione del centrodestra a Palermo alla quale si spera di far partecipare anche Silvio Berlusconi, con gli interventi di tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione e chiusa dal candidato Renato Schifani. E’ in programmazione per il prossimo sabato 10 settembre.

E’ stato proprio Renato Schifani, ospite di Talk Sicilia, la trasmissione di BlogSicilia, ad annunciare l’evento che coinvolgerà il ricompattato centrodestra

Schifani candidato porta la pace nella coalizione

Una candidatura, quella di Renato Schifani che ha riportato il sereno in una coalizione che fino al giorno prima era divisa e litigiosa “Dal sottoscritto non era prevista (la candidatura ndr). Non avevo mai avanzato questa richiesta, anche perché ritengo che a questi ruoli si viene candidati e non ci si candida. È successo per me, inaspettatamente”.

Schifani non nasconde quel che è successo nella coalizione fino al giorno prima “La dinamica interna al centrodestra è stata negli ultimi tempi una dinamica molto dialettica. Non voglio dire conflittuale, ma dialettica. C’erano delle crisi nei rapporti tra il governo e la maggioranza. E si rischiava concretamente il ripetersi del 2012 quando ci siamo divisi, e abbiamo regalato la Regione a Crocetta che ha lasciato dal suo governo un pessimo ricordo. 40 assessori, una regressione economica non indifferente.

Pari dignità a tutti gli alleati

Il primo compito è stato quello di rasserenare tutti “Ma innanzitutto mi sono ispirato alla pari dignità di tutti gli alleati. Per me non esistono alleati di serie A o di serie B. Ciascuno contribuisce con il proprio consenso, con i propri quadri, con le proprie idee e con i propri progetti, all’elaborazione di un progetto di crescita della Sicilia. Detto questo, il primo impegno è stato quello della formazione del listino. Non nascondo che è stata una elaborazione, non dico difficile ma articolata perché ho garantito a ciascuna forza politica un rappresentante in assemblea ove dovessimo vincere. Ho lavorato su questo e ci sono riuscito, ma devo dire, non ho avuto particolari difficoltà, anzi, sono molto entusiasta”.

Sulla giunta si discute ma decisione al presidente

“Sulla giunta, mi sono espresso in maniera un attimo diversa, ne discuteremo. Io spero di riuscire a trovare una giunta composta da assessori competenti. Non tuttologi, ma invece esperti del settore che siano, comunque assessori politici non tecnici, ma che conoscano la materia e che quindi partano subito col piede giusto”

Cosa fare per la Sicilia

“Ma noi abbiamo delle emergenze, abbiamo l’emergenza rifiuti, un’emergenza lavoro, l’emergenza delle liste d’attesa, le emergenze nella lentezza di una burocrazia che non ha singole responsabilità ma ha delle leggi che ingessano i processi decisionali. I privilegi, però, attraverso iniziative legislative logiche al principio del silenzio assenso, cioè al cittadino, occorre garantire tempi certi perché si decida da parte della pubblica amministrazione se l’autorizzazione gli viene concessa o meno, quando lui, a suo carico, con un proprio capitale, decide di investire e iniziare rischiando. Non si può negare al cittadino una risposta in un modo o nell’altro, ma anche grossi gruppi internazionali. Parlerò anche con i Comuni, con i fondi perché loro chiedono questo. Mi ricordo e mi permetto di citare l’iniziativa di un mio avversario, si fa per dire, di Enzo Bianco. Lei ricorderà Enzo Bianco con la Silicon Valley trasformò determinate aree in zone di attrattiva, promettendo ai grossi investitori tempi certi per le risposte sulle autorizzazioni. Ed ebbe tutto sommato un successo non indifferente perché i grossi investitori sono andati a Catania e Catania è il polo industriale della Sicilia. Non possiamo nascondere questo.

Liste d’attesa e sanità

“E vogliamo parlare di lista d’attesa? Le pare normale che in alcune realtà il cittadino debba aspettare 5 o 6 mesi per una Tac, per una risonanza magnetica, per un programma? È un fatto inaccettabile, così come è stato un fatto inaccettabile la vicenda delle salme abbandonate che non hanno trovato accoglienza nei cimiteri per assenza di loculi. Queste emergenze che toccano la dignità dell’uomo, la dignità della persona e la dignità della famiglia, perché io guarderò con attenzione anche al tema della famiglia. Noi dobbiamo fare in modo che le famiglie rimangano unite ed evitare l’emigrazione dei giovani in altri territori. Dobbiamo fare in modo che la famiglia rimanga unita perché per noi, almeno per la mia formazione culturale e cattolica, la famiglia ha un valore e un valore irrinunciabile. Io devo dire ho ispirato la mia vita, la mia attività politica, anche quella professionale alla famiglia, le scelte più delicate alla mia famiglia. Nella mia vita le ho assunte in famiglia, prima coinvolgendo mogli e figli per per le decisioni importanti. L’ho trovata sempre a mio supporto, perché è un valore per me rinunciabile e credo per me anche per la coalizione che rappresento.

Sette candidati sono troppi

“Il pericolo che noi corriamo è duplice da un lato la tenuta delle elezioni in periodo estivo, perché tra l’altro lei sa che il nostro clima a settembre un clima pienamente estivo e quindi corriamo questo rischio dell’astensione? Corriamo il serio rischio dell’astensione che va evitato, va evitato e spero che possa essere contenuto della concomitanza delle elezioni politiche che solitamente registrano un’alta percentuale di partecipanti. Perché gli italiani li votano per il governo, per il governo del loro Paese per cinque anni? E quindi c’è una mobilitazione più forte e mi auguro che questa mobilitazione che sarà temo secondo me comunque inferiore a quella delle precedenti elezioni politiche. Perché il clima, il clima, il momento. E la prima volta che nel nostro Paese si vota in estate. Non ci sono precedenti, quindi il calo secondo me, seppur leggero, ci sarà. Però di solito le astensioni comunque rispecchiano quello che è il quadro della volontà degli elettori. Non ci sono tendenzialmente astensioni che danneggiano una parte politica o un altro perché avviene una spalmatura dell’assenza sulla spalmatura del voto”.

Una classe dirigente di esperienza ma in tanti chiedono cambiamento

“Ma guardi, io quando ho ribadito che non mi ero mai occupato di politica regionale perché è un fatto che nasconde le mie. L’ho seguito sicuramente da capogruppo, l’ho seguito da presidente, è stato seguito dalla politica regionale, non essendovi partecipe, diretto, non avendo ruoli, naturalmente. Ma io ricordo quando ero presidente del Senato, la mattina mi svegliavo, leggevo la stampa, partiva la stampa locale, poi andavo alla stampa nazionale. Non ho mai perso d’occhio, sono rimasto sempre in Sicilia, anche quando ricopriva la seconda carica dello Stato. A casa mia tutti i fine settimana, a meno che non girasse. Quindi conosco la politica regionale, anche se non ho avuto ruoli. Bene, ho detto che non avevo mai occupato in maniera regionale. Qualcuno esponente del Pd ha detto Schifani indicare la propria competenza, la propria e il proprio voto su questo io non ha bocca. Questa cosa mi lascio un po’ scivolare perché credo che alcune parti politiche, trovandosi in difficoltà sotto il profilo del consenso, tentino tentino di infiammare la politica con queste accuse, con queste cose. Ma non trovano in me una persona, non ingenua, che abbocca.

Fare il Ponte sullo Stretto

Alla fine del 2006, era tutto pronto per il Ponte Sullo Stretto poi il governo prodi cancellò tutto dopo che perdemmo le elezioni per 30mila voti. Purtroppo non può rientrare nella programmazione Pnrr. Però avrò un gemello che sicuramente mi darà una mano, l’amico Occhiuto, presidente della Regione Calabria, e conto di avere una interlocuzione forte con il governo nazionale che sarà, speriamo di centrodestra. La coalizione ha sempre creduto in questa grande opera che non deve essere una cosa o una questione di bandiera ma è una questione di sviluppo. Non possiamo rimanere isolati, emarginati a causa della insularità. Devo riconoscere, a proposito di insularità, che il governo Musumeci ha concluso gli ultimi giorni della sua attività, ottenendo l’introduzione in Costituzione del principio della insularità per Sicilia e Sardegna, il che denota che evidentemente questo principio merita un’attenzione di carattere economico finanziaria, vista la penalizzazione geografica. E questo è un fatto storico”.

Su questo c’è un suo avversario oggi che è Gaetano Armao, che era in quel governo che la rivendica come successo proprio.

“I successi non sono mai personali, perché i successi sono di una collettività politica che ha votato quel principio”.

I termovalorizzatori

“Io l’ho detto subito, non ho avuto nessun tentennamento. L’ho detto sin dal primo giorno. Ho sempre creduto che bisogna guardare avanti e non avere paura. Ormai le tecnologie sono avanzatissime di tutela dell’ambiente e occorre trasformare il tema di evitare di bruciare un poco i residui e trasformandoli in energia. In alcune città ci sono termovalorizzatori nel centro della città e la tecnologia è andata avanti”.

Caro bollette

“Ma lì l’intervento non può che essere del governo nazionale. I governi regionali hanno un’autonomia relativa, possono stanziare alcune somme, ma sono stanziamenti tampone, provvisori. C’è un programma del governo di riduzione, purtroppo dell’energia che peserà sulle famiglie, peserà sui dipendenti. Ma vi è anche una richiesta della Lega nei confronti dell’attuale governo che è rimasto in. Vicende e queste purtroppo sono ordinarie ma anche straordinarie. La regola di procedere ad uno scostamento di bilancio, un maggior indebitamento di 30 miliardi per ridurre il costo delle bollette. Vi è un dibattito in corso. Io mi auguro che questo governo ancora in carica possa affrontare il tema. Devo dire che l’imposizione del tetto massimo dell’energia del gas è stato accettato finalmente a livello europeo, mentre prima la Germania frenava. Quindi vedo passi in avanti. E una grande emergenza. Occorre, secondo me, azione collettiva di tutte le forze politiche nazionali per risolvere questo tema. Questo tema non è né di destra né di sinistra.

Sabato dieci settembre la grande manifestazione del centrodestra

“Io confido molto naturalmente sull’arrivo del presidente Berlusconi e ci speriamo in tanti. Ancora non abbiamo una data, ma siamo fiduciosi. Sia io che Gianfranco Miccichè siamo molto fiduciosi. Lui (Berlusconi) ama la Sicilia e tutte le volte in cui è venuto ha trovato consenso, ma di più manifestazioni oceaniche di affetto. Ho ricevuto sollecitazioni da parte degli Alleati, proprio in questo momento di grande euforia, di dar vita ad una manifestazione non tanto di apertura campagna elettorale, quanto di aggregazione di un intervento da parte degli alleati e del sottoscritto, anche per parlare pubblicamente del proprio programma trovato. Sollecitazione l’avremo individuato per il prossimo dieci di settembre a Palermo. Perché la capitale della regione? Non per voler sminuire l’importanza delle altre città e quindi contiamo di fare una grande manifestazione la mattina del 10 per perché parlino le forze politiche, le coalizioni e poi parla il sottoscritto a loro, ma principalmente ai siciliani”.

Appello al voto

“Serve innanzitutto un appello al voto perché il voto è il momento più alto della democrazia. Non ci si può lamentare di alcune cose che non vanno. Alcune cose possono andare e poi astenersi nel momento in cui si è chiamato a decidere e decidere la classe dirigente che potrebbe risolvere o meno i problemi dei quali ti lamenti? Renato Schifani Votare un progetto o una coalizione unita di centrodestra che governa quasi 4/5 della regione e 4/5 delle regioni italiane, 16/16 su venti, quindi, evidentemente centro dimostra quando governa le regioni di essere protagonista dell’azione del buon governo. Quindi non pongo il tema di Renato Schifani in persona. Credo che il centrodestra come formula sia una formula talmente vincente da essere premiata dagli elettori delle varie regioni. Gli elettori. Evidentemente per riconfermare molti governatori uscenti ne sono soddisfatti. Questa è una formula. Io ce la metterò tutta, anche con la mia esperienza, ma anche con i rapporti che ho assunto in questi anni nei confronti dei futuri soggetti di governo, perché siamo certi che il governo sarà di centrodestra. Ma mi porrò con loro senza cappello in mano, ma per affrontare i temi con dignità ma con concretezza, puntando su proposte mirate e non, andando ad abbassare la guardia su quelli che sono gli obiettivi e non accetterò compromessi al ribasso”.

