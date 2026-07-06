Renato Schifani è il presidente di Regione che registra la crescita di consenso più alta in tutta Italia (p. 3). Lo certifica l’edizione 2026 del Governance Poll, lo storico censimento annuale realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore (p. 1).Il governatore della Sicilia si piazza all’ottavo posto della classifica generale con il 56% delle preferenze (p. 2). Il dato più clamoroso emerge però dal confronto con il giorno delle elezioni (ottobre 2022), quando Schifani si impose con il 42,1% dei voti

Il balzo record del +13,9% raccontato dal giornale economico

Nessun amministratore locale in Italia tiene il passo della crescita siciliana (p. 3). Schifani mette a segno un balzo in avanti del +13,9% rispetto al momento del suo insediamento, conquistando la medaglia d’oro per distacco nella graduatoria della crescita del gradimento (p. 3). Al secondo posto di questa speciale classifica si posiziona Alberto Cirio (Piemonte) con un ben più modesto +3,9%

Il confronto con gli altri istituti: il precedente di SWG

Il trend positivo di Schifani e dei governatori meridionali trova riscontri e dinamiche differenti se confrontato con gli altri osservatori demoscopici nazionali. Nello specifico, il recente Sondaggio SWG per ANSA diffuso a maggio aveva fotografato una situazione parzialmente diversa, incoronando Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) al primo posto assoluto con il 65%, tallonato dal veneto Alberto Stefani al 58%. Anche in quella rilevazione, i presidenti del Sud avevano mostrato importanti segnali di vitalità nella Top 5, guidati dal calabrese Roberto Occhiuto al 53% e dal pugliese Antonio Decaro al 51%, a dimostrazione di come le performance dei governatori meridionali stiano progressivamente rimescolando i vecchi equilibri politici storicamente dominati dal Nordest

Il Mezzogiorno insegue, svetta la Puglia

Tornando ai dati odierni del Sole 24 Ore, il Mezzogiorno si concentra prevalentemente nelle parti medio-basse della classifica, ad eccezione della Puglia (p. 2). Al suo debutto da governatore è infatti Antonio Decaro (centrosinistra) a guidare la classifica nazionale con il 66% dei consensi (p. 2), seguito a ruota dal leghista Alberto Stefani in Veneto (65%) (pp. 1-2) e da Massimiliano Fedriga in Friuli-Venezia Giulia (64%) (p. 2).Schifani, staccando nettamente la media degli altri colleghi del Sud, condivide l’ottavo posto della classifica generale con il presidente della Basilicata Vito Bardi (p. 2). Nelle retrovie si posizionano invece i governatori di Sardegna (Alessandra Todde al 49%) (p. 3), Liguria (Marco Bucci al 45%) (p. 3) e, a chiudere la classifica a pari merito, Molise e Lazio (Francesco Roberti e Francesco Rocca al 42%)