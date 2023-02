A VILLA FILIPPINA

“Il Pd deve contrastare ogni forma di diseguaglianza a partire da quelle territoriali. Vorrei un partito compatto nel contrastare il disegno di autonomia differenziata portato avanti da Calderoli e Meloni, perché dividerebbe ulteriormente un Paese che deve invece essere ricucito”.

Ad affermarlo è Elly Schlein, candidata alla segreteria dem, nel corso di un evento elettorale a Villa Filippina. “Qualche presidente di Regione del mio partito dice che bisogna modificarne alcuni aspetti, io dico che va cancellato del tutto: i cittadini del Sud hanno pagato abbastanza per i divari territoriali di questo Paese”, ha aggiunto.

I giovani e la politica

“Ai giovani dico che capisco la loro paura di futuro, ma che è importante che siano loro i primi a ridare un senso alla politica. Io voglio un Pd che diventi la casa per tutti i ragazzi che hanno messo impegno in piazza in questi anni sul clima e altre tematiche”, ha detto la Schlein.

“Per troppo tempo i giovani si sono sentiti ignorati dalle istituzioni: voglio venire loro incontro costruendo un ponte di comunicazione e ascoltando tutte le loro esigenze”, ha aggiunto. “A Palermo ho iniziato la campagna elettorale e a Palermo l’ho voluta chiudere. Sono contenta di vedere che nel frattempo molte persone hanno ripreso la partecipazione politica: spero di essere scelta come alternativa a questa destra. Il Pd ha il compito di riscoprire inclusione, giustizia sociale e diritti: solo così può ritrovare credibilità in quella porzione d’Italia che fa più fatica”, ha concluso.

L’omaggio a Impastato

“Peppino Impastato è stato per tutti un esempio di impegno civico, politico e contro la criminalità organizzata per avere un mondo più giusto ed emancipare i lavoratori da condizioni di difficoltà. Per me è stato un grande onore visitare la sua casa, perché è ispirazione per chi oggi in politica sa che non deve mai abbassare la guardia contro la mafia”.

I seggi per le primarie a Messina

Sono oltre 200 i volontari a Messina e provincia presenti domani nei 34 gazebi previsti per le Primarie del Partito democratico, che eleggeranno il nuovo segretario nazionale dei dem: una sfida a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

“È una macchina organizzativa importante, quella che abbiamo organizzato in città e nella nostra provincia, in modo da dare a tutti, attraverso il voto popolare, la possibilità di scegliere chi guiderà il partito nei prossimi anni”, afferma il segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta.

Ci sono due proposte e visioni nel Pd, domani sapremo quale è stata preferita. Sono convinto – aggiunge il segretario provinciale – che, al di là del momento elettorale, la forza del Partito democratico e nell’unione e nella territorialità: quanto saremo coesi è il punto di partenza per ricostruire il partito anche nella nostra provincia, rinnovando una proposta politica propositiva vicino agli amministratori e ai messinesi”.

Si segnala, infine, lo spostamento del seggio Messina 1, dal Centro commerciale di Tremestieri, alla sede patronato di via Consolare Valeria (accanto la parrocchia ‘Santa Domenica’, sempre a Tremestieri).

Like this: Like Loading...