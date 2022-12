Il senatore Nicita commissario del Partito democratico di Siracusa

Redazione di

16/12/2022

Il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, ha nominato il senatore Antonio Nicita commissario provinciale del Pd di Siracusa. Traghetterà il partito fino al congresso nazionale, a quel punto ce ne sarà uno provinciale con il compito di eleggere un segretario.

Il Pd Siracusa non è riuscito, dopo le dimissioni di Salvo Adorno, dimessosi l’1 agosto, ad avere una nuova guida, non si è riuscita a creare una nuova maggioranza in grado di prendere le redini del partito, inoltre, le recenti polemiche interne sulle amministrative del 2023, in particolare a Priolo ed Siracusa, hanno fatto capire che da solo il partito non sarebbe riuscito a trovare un equilibrio.

“Nicita scelta di qualità” dice Spada

“Finalmente all’interno del Pd si vedono completati gli organismi rappresentativi – sottolinea il deputato regionale del Pd Tiziano Spada -. Nicita rappresenta un profilo di sicuro affidamento e ha tutte le qualità necessarie per fare sintesi all’interno del partito. Con la sua presenza, quella del presidente provinciale Paolo Amenta e del sottoscritto in qualità di deputato regionale, si potrà dare inizio all’attività di confronto con le singole realtà territoriali in previsione del voto amministrativo previsto nel 2023”

“Negli ultimi mesi, con il senatore Nicita abbiamo lavorato in maniera sinergica per risolvere i problemi che interessano la provincia siracusana. Sono sicuro che nella sua nuova veste riuscirà a rappresentare tutte le sensibilità del Pd e a dare finalmente una direzione alle prossime scadenze elettorali che negli ultimi mesi sono state affrontate senza una guida comune” ha aggiunto Spada.

“Garante di tutte le correnti” sostiene Romano

“Volevo esprime i miei complimenti al sen Nicita per l’incarico ricevuto di commissario provinciale del PD e ringraziare il segr. Letta per aver dato seguito alla richiesta pervenuta a più voci dal partito siracusano”. Lo afferma il segretario cittadino del Pd Siracusa, Santino Romano.

“Sono consapevole e sicuro che il senatore Nicita sarà garante di tutte le anime del partito in un momento cruciale e delicatissimo come quello che stiamo attraversando, la sua competenza e il suo impegno faranno si che il tesseramento, il congresso e le sfide amministrative – dice Romano – che ci vedranno impegnati nei mesi a seguire verranno affrontate nel migliore dei modi garantendo democrazia e pluralità. Come segretario cittadino sono felice di poter collaborare con lui e, finalmente, colmare il vuoto che si era creato dopo le dimissioni del prof. Adorno. Una squadra ancora più forte e con ruoli ben precisi è quello che ci vuole per fare si che il PD possa essere il centro dell’alternativa che la città ci chiede”