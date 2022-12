le strategie politiche

“La mia idea è di candidare a sindaco di Priolo il senatore del Pd, Antonio Nicita. Penso abbia delle caratteristiche capaci di consentirgli di svolgere questo ruolo nel migliore dei modi”.

Lo afferma a BlogSicilia Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito democratico in merito alle elezioni amministrative che si terranno nel 2023 a Priolo, uno dei Comuni più strategici del Siracusano per via della presenza del Petrolchimico, finito, in questi mesi, al centro di risiko internazionale che ha rischiato di affondarlo.

Le ragioni della scelta su Nicita

Ed a proposito di Petrolchimico, proprio il senatore Nicita è stato tra i protagonisti, seppur all’opposizione, dell’operazione di salvataggio della Lukoil, per cui all’interno dello stesso Pd si è ritagliato un ruolo importante, diventandone un punto di riferimento.

Ed è su questo aspetto che si basano le ragioni della proposta del deputato regionale del Partito democratico Spada, anche lui, come Nicita, tra gli esponenti più influenti del Pd, dopo aver sconfitto nella corsa all’Ars due rivali di peso, come Gaetano Cutrufo ed il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio.

“Intanto, Nicita – afferma a BlogSicilia Tiziano Spada – è un senatore, per cui ha un peso politico non indifferente, oltre ad essere una persona specchiata e competente: si tratta, insomma, di una risorsa importante per il Pd ed il Centrosinistra”.

Le inchieste giudiziarie a Priolo

Spada sostiene la candidatura di Nicita sarebbe un segnale per la comunità priolese, le cui amministrazioni, negli ultimi anni, sono state flagellate dalle inchieste giudiziarie. Attualmente, a capo dell’amministrazione c’è il vicesindaco, per via dell’arresto del primo cittadino, Pippo Gianni, coinvolto in un’indagine per corruzione.

“Considerate le difficoltà oggettive – afferma a BlogSicilia il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada – che sta vivendo il territorio, basti pensare alle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i sindaci negli ultimi 12 anni, serve una candidatura di profilo, che sia al di sopra delle parti, in grado di portare avanti delle istanze assolutamente strategiche, gravitanti attorno alla zona industriale”.

Candidato del Pd e del Centrosinistra

“E’ una senatore del Pd ma sarebbe – dice Spada a BlogSicilia – un candidato di coalizione ma, a proposito del Partito democratico ritengo che sia necessario affidarsi ad un esponente politico di primo piano, quale è Nicita, anzi è il principale alfiere del Pd, rivestendo la carica di senatore. Peraltro, si tratta di partecipare ad una elezione amministrativa, il che ha un significato importante”

Quale?

La dimostrazione che il Pd, sotto l’aspetto politico, intende esserci sul territorio, con le proprie risorse e con le persone più importanti che si confrontano con l’elettorato. Il Pd deve presentarsi con i suoi esponenti più importanti.

Sarebbe una candidatura ad ampio raggio?

Si può aprire al civismo ma è chiaro che sarebbe una candidatura estesa alle forze di Centrosinistra. Insomma, non si può allargare a destra, tanto per essere chiari. Lancio un appello per salvaguardare non solo Priolo ma anche il Triangolo industriale che deve essere ben rappresentato e superare i condizionamenti dei portatori di interesse, sia a livello nazionale sia nazionale, che hanno orientato, in un modo o in un altro, lo sviluppo della zona industriale”.