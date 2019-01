A Roma oggi sono apparsi degli orrendi volantini antisemiti, sparsi un po’ ovunque per la città. Il testo recita: “Lazio, Napoli e Israele, stessi colori, stesse bandiere. M..de”. Ennesimo episodio di intolleranza che si registra nel calcio italiano in questi mesi.

I volantini, con tutta probabilità, sono stati creati da alcuni “tifosi” della Roma. Sarebbe la “vendetta” ai cugini biancocelesti per un fatto avvenuto mesi fa. Nella curva laziale apparirono delle foto di Anna Frank vestita con la maglia della Roma.

Un messaggio, per degli ignoranti, che aveva uno scopo offensivo. E alcuni soggetti vicini ai giallorossi oggi hanno dato la loro risposta. Come se ci fosse qualcosa di cui vergognarsi nell’essere accostati ad una Donna come Anna Frank.

Il portavoce della Lazio Diaconale ha fatto sapere di essere indignato per la mancanza di clamore che ha suscitato il fatto. Sostenendo invece che quando furono i tifosi biancocelesti tutte le televisioni ne parlarono. Diaconale ha anche accennato a un presunto sistema di due pesi e di due misure, precisando però che non intende giustificare quanto commesso dai propri sostenitori mesi fa.

Proprio ieri alcuni ultras della Lazio sono arrivati a degli scontri con la polizia in occasione della festa per l’anniversario della società. Un paio di settimane fa fece clamore il video del poliziotto costretto a scappare aggredito proprio dai tifosi dell’aquilotto, in un post Lazio – Eintracht Francoforte. Di certo non una bella pubblicità per i due club di Roma, così storici eppure così in balìa di qualche delinquente.