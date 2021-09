Svolta per i lavoratori Ipab, protocollo Regione-sindacati per riqualificare il personale

Torna in mare la tartaruga Ettore, la caretta caretta curata a Palermo

11:15

Ennesimo "flop day" per la Regione siciliana, portale down all'apertura del bando 'Sicilia in digitale' (FOTO)