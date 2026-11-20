Migliaia di studenti hanno partecipato questa mattina a Palermo alla manifestazione promossa dalla Cgil in occasione dello sciopero generale e della Giornata internazionale degli studenti. Un corteo che ha visto insieme studenti, lavoratori e rappresentanti del mondo sindacale, uniti dalle rivendicazioni per il diritto allo studio, il lavoro e il futuro della Sicilia.

La manifestazione è partita da piazza Marina, attraversando via Roma e piazza Castelnuovo, per concludersi in piazza Verdi. Al centro della mobilitazione studentesca le condizioni dell’edilizia scolastica, la mancanza di spazi adeguati e sicuri negli istituti, il diritto allo studio e la necessità di creare opportunità concrete per consentire ai giovani di restare in Sicilia, senza essere costretti a emigrare.

Una partecipazione che arriva dopo settimane di mobilitazione nelle scuole palermitane, con oltre venti istituti che hanno scelto la strada dell’occupazione per protestare.

“Ci dicono continuamente che siamo la generazione del futuro, ma noi vogliamo riprenderci il presente – dichiara Gaia Ragusa, portavoce della Rete studentesca Palermo -. In queste settimane più di venti scuole a Palermo hanno scelto di mobilitarsi e occupare i propri spazi per denunciare problemi strutturali, mancanza di ambienti adeguati e una gestione della vita scolastica che non risponde alle esigenze degli studenti.

Il diritto allo studio non significa semplicemente avere un’aula in cui trascorrere sei ore al giorno, ma poter vivere scuole sicure e dignitose. Vogliamo anche poter restare in Sicilia, senza essere costretti a emigrare per trovare opportunità. Le scuole che crollano, la precarietà e l’emigrazione forzata sono problemi che viviamo oggi, non domani. Per questo chiediamo risposte oggi”.