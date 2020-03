Indagini in corso

Mascherina, cappuccio della tuta e un cane al guinzaglio. Da alcuni giorni un giovane ha messo a segno e tentato diversi scippi.

L’ultimo tentato in via Val di Mazara. Qui il malvivente con al guinzaglio un Jack Russell al guinzaglio, ha cercato di scippare una giovane donna.

La donna è stata avvicinata dal giovane che aveva vicino un compare su una Vespa. La donna stava passeggiando il cane. Quando ha notato che il giovane guardava insistentemente la borsa.

E’ stato un attimo. La giovane ha iniziato a correre e ha trovato rifugio nell’androne di un palazzo. Qui ha chiamato il 112.

La giovane ha presentato denuncia.

Pare che un’altra donna sia stata scippata in via Croce Rossa mentre andava forse in farmacia. Il giovane sembra los tesso. Indossa una felpa con cappuccio, mascherina e un cane al guinzaglio.