Entrambi ospiti di Casa Minutella

Ospiti della 56ª puntata di Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it, sono stati l’assessore regionale all’economia Gaetano Armao e Francesco Scoma, senatore di Italia Viva.

Con entrambi non si poteva non affrontare il tema delle candidature come sindaco di Palermo, dal momento che spesso si fanno i loro nomi.

Il vicepresidente della Regione Siciliana ha affermato: «Per chi ama la politica, per chi ama la propria città, dare il meglio di se stessi sarebbe la cosa più importante e non potrei dire di no. Tuttavia, non basta la disponibilità personale ma occorre costruire un’alleanza. Forza Italia, comunque, ha la legittima aspirazione di presentarsi per guidare la città nei prossimi anni. Scoma? Sarebbe un ottimo nome ma è dall’altra parte».

E il senatore di IV, condividendo con Armao le ragioni per cui si potrebbe fare avanti, ha detto: «Prima di arrivare alla candidatura, bisogna capire chi e cosa ci sta dietro. Ci vogliono i candidati». E un’alleanza con il centrodestra? «La politica ci ha abituati a tante cose – ha detto Scoma – non è detto che non si possa stare insieme».

Armao, però, è convinto che anche a Palermo «si voterà con gli schieramenti che conosciamo». Mentre Scoma ha rimarcato che «bisogna essere realisti, più candidati ci saranno, più si frazionerà il voto e più facilmente si andrà al ballottaggio», dove gli accordi politici saranno fondamentali.

Il senatore ha, infine, detto: «Italia Viva è stata per qualche anno con Leoluca Orlando. Poi, ci siamo resi conto che l’amore era finito perché non c’era più la capacità di gestire la cosa pubblica. Noi vogliamo essere protagonisti nelle prossime elezioni e IV potrà esprimere un proprio candidato».