Gli ospiti

Giovedì 29 aprile, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 56esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti della prima parte: Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Economia; Francesco Scoma, senatore di Italia Viva; Carlo Amenta, professore di scienze economiche, aziendali e statistiche; Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 ore.

Nella seconda parte, invece, si parlerà di musica con Enrico Nigiotti e Sandro Giacobbe.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.