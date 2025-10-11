“Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa è successo a Giovanni che è andato in ospedale per essere visitato e dal pronto soccorso e da lì è sparito”. I parenti di Giovanni Cuvello pensionato 73 anni vogliono sapere come mai l’anziano è sparito dal pronto soccorso lo scorso 30 settembre ed è stato trovato solo ieri dopo 10 giorni.

Il corpo di Cuvello è stato trovato dal personale della sicurezza dell’ospedale Villa Sofia a Palermo in un locale tecnico al nono piano del padiglione polichirurgico sopra il pronto soccorso. In questi dieci giorni sono state organizzare ricerche da parte dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile nella zona attorno all’ospedale.

E’ stata setacciata anche la Favorita, il grande parco che si trova non distante dall’ospedale. Alla fine Cuvello da Villa Sofia non si era mai spostato. Ieri sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Familiari che chiedono che si indaghi e che si accertino le responsabilità di quanto successo.

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia – dicono dall’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, ma attendiamo l’esito delle indagini perché è necessario chiarire cosa è accaduto. Gli organi competenti, da noi subito contattati, accerteranno le circostanze”.