Lutto nell'ateneo palermitano

Lutto nel mondo accademico. È scomparsa ieri a Palermo, all’età di 78 anni, l’architetto Teresa La Rocca, professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università del capoluogo siciliano.

Aveva progettato, tra l’altro, insieme a Roberto Collovà e Marcella Aprile, le Case Di Stefano di Gibellina, oltre che numerose abitazioni private. Con Collovà aveva stabilito un solido sodalizio umano e professionale.

Il ricordo dell’Ateneo palermitano

“Architetto di grande rigore, si era formata sugli insegnamenti di maestri quali Salvatore Bisogni e Pierluigi Nicolin – ricorda Giuseppe Marsala, docente di Progettazione architettonica dell’Ateneo di Palermo –. La sua sensibilità conteneva un evidente punto di vista femminile sulle cose, un approccio che s’inseriva nel solco di figure del Novecento come Nanda Vigo, Gae Aulenti, Lina Bo Bardi. Importanti sono stati per lei anche gli incontri con i maestri portoghesi come Alvaro Siza”.

I funerali martedì 8 febbraio

Le esequie si svolgeranno a Palermo martedì, 8 febbraio, alle 10, nella chiesa di Sant’Espedito.