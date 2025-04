Scontri tra tifosi rosanero della curva nord e curva sud a Palermo. La prima rissa è scoppiata in via Simoncini Scaglione davanti ad una delle attività per bambini del Centro Padre Nostro. I tifosi della curva nord accompagnati dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico avevano intenzione di consegnare delle uova di Pasqua ai bimbi del centro.

Una prima tappa c’era stata nella chiesa di Don Ugo Di Marzo prete dello Sperone e parroco della chiesa di Maria Santissima delle Grazie a Roccella. Qui la manifestazione si era conclusa tra le consegne delle uova di cioccolato e gli applausi. Non appena arrivati in via Simoncini Scaglione è scattata la prima violenta lite. Qui c’è un club dei tifosi della curva sud.

Tra i due gruppi ci sono stati diversi scontri. Nonostante l’iniziativa benefica e la presenza dei bambini sono scoppiate le prime intemperanze. Tanto che sono arrivati gli agenti di polizia in massa. Poco dopo i gruppi si sono spostati in via Brancaccio proprio davanti la sede del centro padre nostro.

C’è chi racconta che sono spuntati coltelli, badili e mazze. Almeno due giovani sarebbero finiti al Buccheri La Ferla dopo averle prese di santa ragione. Anche in questo caso all’arrivo delle volanti non è stato trovano nessuno. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire agli autori dello scontro. Lo scontro potrebbe avere un seguito il prossimo lunedì quando il Palermo affronterà in casa la Carrarese.