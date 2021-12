Indagano gli agenti della polizia municipale

Un autista dell’Amat è rimasto ferito al braccio in seguito ad un incidente questo pomeriggio in via Roccazzo a Palermo.

Nello scontro tra la vettura 422 dell’azienda che si occupa del trasporto pubblico a Palermo e un furgone il conducente del bus è rimasto ferito.

In un primo momento il mezzo ha colpito il bus danneggiando il grosso specchio retrovisore. Mentre l’autista stava cercando di sistemarlo, il guidatore del furgone ha proseguito la corsa colpendo il braccio dell’impiegato e fuggendo via.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale il conducente e gli agenti della polizia municipale che stanno adesso cercando l’autista del furgone scappato senza prestare soccorso.