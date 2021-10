Indagini della polizia municipale

Un giovane di 24 anni Danilo Inchiappa si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico dopo essersi scontrato con un monopattino in corso Re Federico a Palermo. In base alla denuncia presentata dalla madre assistita dall’avvocato Saverio Marco Aloisio il giovane, Danilo era a bordo di un motociclo che si è scontrato con il monopattino che percorreva la strada in controsenso.

II giovane a bordo del monopattino si sarebbe dato alla fuga approfittando della confusione. L’incidente è avvenuto in direzione di corso Finocchiaro Aprile.

Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale. “Abbiamo già presentato un esposto in procura – spiega l’avvocato Aloisio-. Sono stato contattato dai genitori ieri sera quando le condizioni cliniche si sono ulteriormente aggravate. Davide, dopo la caduta, non ha più ripreso conoscenza – aggiunge – Siamo in attesa dell’esito di una nuova Tac per monitorare l’estensione dell’emorragia cerebrale. La prognosi resta riservata”.

Si tratta del terzo pirata della strada in meno di 48 ore. Domenica pomeriggio, durante la maratona alla Favorita, un motociclista ha prima forzato due posti di blocco e poi travolto un vigile fermo al varco.

Lunedì pomeriggio, una seconda fuga nell’isola pedonale di via Maqueda: una giovane è stata investita da uno scooter di grossa cilindrata mentre passeggiava con il fidanzato. Stamani i due responsabili sono stati individuati dai vigili della sezione Infortunistica. La moto risulta intestata a uno dei due. Sono in corso ulteriori accertamenti. “La responsabilità dell’incidente è di chi guidava – spiegano i vigili – ma entrambi dovremmo rispondere dell’aggravante di fuga e omissione di soccorso”. Ad ogni modo, saranno denunciati a piede libero.