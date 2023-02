Tantillo cede alle richieste. Fissato vertice fra le anime del centrodestra

Altra seduta infuocata, quella di questa mattina, a Palazzo delle Aquile. Sulla scia di quanto avvenuto ieri, Sala delle Lapidi si è attestata su un sostanziale blocco delle operazioni dettato dallo scontro in atto in Forza Italia fra l’ala facente capo al deputato regionale Edy Tamajo e il presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo. Fatto ricondotto ad una mancata condivisione della programmazione dei lavori d’aula ma che, inevitabilmente, risente dalla polemica mossa ieri dal presidente della VI Commissione Ottavio Zacco che ha fatto cenno ad un eccessiva applicazione del presidente del Consiglio Comunale sul tema delle nomine dei CdA nelle società Partecipate. Critiche dalle opposizioni, che chiedono una convocazione urgente del sindaco in aula. Fatto respinto dai banchi del centrodestra, dai quali però trapela l’esigenza di un vertice dei capigruppo di maggioranza fissato per domani mattina.

Nuovo scontro in Consiglio Comunale

Una ferita aperta nella seduta di ieri con i duri interventi da parte degli esponenti dell’ala Tamajo, ovvero Ottavio Zacco e Gianluca Inzerillo. Ed è proprio il presidente della VI Commissione a lanciare oggi nuove stoccate al direttore dei lavori d’aula a Sala delle Lapidi. “Credo che sia opportuno aprire una parentesi. Non esiste un problema di maggioranza o un problema di fiducia fra Forza Italia e il sindaco. Esiste un problema con il presidente del Consiglio Comunale per come gestisce i lavori d’aula, per come li programma e per la mancata condivisione degli atti. Invece di evitarlo, invito il presidente del Consiglio Comunale ad affrontare il problema prima con il gruppo di Forza Italia e poi con la maggioranza“. Criticità non di poco conto e che hanno portato lo stesso Zacco a chiedere, ieri, al capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo di non presenziare alle conferenze dei capigruppo convocate dalla presidenza.

Volontà confermata e messa in campo dallo stesso Gianluca Inzerillo nella giornata di oggi e che, in aula, ha giustificato così la sua decisione. “Ho appreso da colleghi che il presidente avrebbe dichiarato che per Forza Italia avrebbe presenziato lui stesso. Se è così, ribadisco che non ho dato delega a nessuno in tal senso. Il presidente ha partecipato alle riunioni di Giunta, ma noi non ne sappiamo nulla. Noi non abbiamo alcuna crisi alcuna crisi nè nei confronti del sindaco, dell’onorevole Tamajo o del presidente Schifani. L’unico problema che abbiamo è nei confronti del presidente del Consiglio Comunale che abbiamo voluto fortemente, che credevamo autorevole e che purtroppo non lo è“.

Convocato vertice di maggioranza

Attacchi seguiti da richieste multiple, da parte degli esponenti di centrodestra, di una riunione di maggioranza. Fra gli appelli più accorati quello del capogruppo della Lega Alessandro Anello, il quale già in conferenza dei capigruppo, aveva manifestato necessità in tal senso. Dopo una serie di polemiche in aula, Giulio Tantillo ha deciso di acconsentire alle richieste. “Ho ascoltato tutti gli interventi. Non posso che convocare per domani una conferenza dei capigruppo di maggioranza – ha dichiarato il presidente -. Successivamente, ci sarà una riunione a tutti i capigruppo”. Fatto che poi ha determinato la chiusura della seduta. Tutto rinviato a domani quindi, in attesa che nel centrodestra si trova la quadra per potere proseguire i lavori d’aula.