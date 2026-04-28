Incidente stradale Cotogni a Bagheria. Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo l’arteria principale della zona, coinvolgendo due vetture in un impatto frontale che non ha lasciato scampo a uno dei conducenti.

La vittima è Salvatore Canale di 40 anni di Casteldaccia.

La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio delle autorità, ma la violenza dell’urto tra i due mezzi è stata tale da causare il decesso immediato di una persona. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i militari del comando di polizia municipale, guidata e coordinata personalmente dalla comandante Francesca Annaro. Gli agenti sono impegnati nei rilievi tecnici e nelle misurazioni necessarie a stabilire le responsabilità e l’esatta traiettoria seguita dai veicoli prima del tragico contatto.

Le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza dell’area hanno richiesto l’interdizione totale della viabilità. Al momento, il tratto stradale di via Prime Rocche Cotogni risulta completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, poiché i mezzi coinvolti occupano gran parte della carreggiata, impedendo il passaggio in sicurezza di altri veicoli.