Traffico paralizzato vicino al Pagliarelli

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, alla vigilia della festa dell’Immacolata, sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Nei pressi del carcere Pagliarelli, un violento scontro frontale ha coinvolto tre vetture, lasciando sul campo due feriti e bloccando completamente il traffico in entrambe le direzioni.

L’incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento ha visto il coinvolgimento diretto di due auto in un impatto frontale, con una terza vettura che non è riuscita ad evitare il tamponamento.

Il bilancio è di due feriti, di cui uno in condizioni particolarmente gravi. Si tratta di un uomo di 43 anni che, a seguito del violentissimo urto, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato soccorso d’urgenza dalle ambulanze del 118. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverato con prognosi riservata. Un secondo conducente ha riportato ferite meno gravi, ma è stato comunque necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

La scena dell’incidente è apparsa subito critica: i veicoli pesantemente danneggiati occupavano l’intera carreggiata, rendendo impossibile la circolazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure ai feriti, e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità. Le forze dell’ordine hanno dovuto operare per deviare il flusso veicolare, causando inevitabili e pesanti disagi al traffico sull’importante arteria stradale.

La Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità. L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcuni tratti della Palermo-Sciacca, specialmente in orari di punta.