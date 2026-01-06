Un grave incidente stradale la scorsa notte, precisamente intorno alle 3.30. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo, coinvolgendo un’Alfa Romeo Giulia dell’Arma dei Carabinieri e una Bmw Z4 condotta da un giovane di 28 anni, identificato con le iniziali G. F. L’impatto è stato estremamente violento, provocando l’esplosione immediata degli airbag di entrambi i veicoli, un fattore che ha probabilmente evitato conseguenze ancora più drammatiche per gli occupanti.

La dinamica dell’incidente e i primi rilievi

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle autorità, i militari stavano percorrendo via Empedocle Restivo in direzione di via Sciuti. Giunti all’intersezione con viale Lazio, si è verificata la collisione con la Bmw che procedeva invece verso viale Regione Siciliana. Sul posto è intervenuta tempestivamente la sezione Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi necessari. L’incrocio in questione è regolato da un impianto semaforico attivo 24 ore su 24, elemento che mette al centro delle indagini il rispetto delle precedenze e dei segnali luminosi. Gli agenti hanno già provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e ad ascoltare alcuni testimoni per chiarire chi dei due conducenti abbia attraversato con il rosso.

Le condizioni dei feriti e i soccorsi

Il personale del 118 ha prestato le prime cure ai due carabinieri e al ventottenne, trasportandoli d’urgenza all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Nonostante la gravità iniziale, nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita, sebbene i traumi riportati siano significativi. Il militare alla guida ha riportato diverse fratture e lesioni lievi, ma la preoccupazione maggiore riguarda alcuni frammenti di vetro finiti in un occhio, motivo per cui sarà sottoposto a una consulenza oculistica specialistica. Il suo collega ha invece subito un trauma cranico commotivo, oltre a lesioni al polso e al ginocchio causate dalla forza d’urto e dal gonfiaggio dell’airbag.

Le indagini in corso e i test di rito

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che la pattuglia dei carabinieri non fosse impegnata in un inseguimento al momento dello schianto. Resta ancora da accertare se i dispositivi acustici e luminosi di emergenza fossero in funzione. Come previsto dal protocollo per i sinistri stradali con feriti, la polizia municipale ha richiesto ai medici di effettuare i test tossicologici e alcolemici su entrambi i conducenti per verificare le loro condizioni psicofisiche al momento dell’impatto. I mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza mentre l’area dell’incidente è stata bonificata dai detriti sparsi su tutta la carreggiata.