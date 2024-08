Incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri. Nello scontro tra due auto una giovane di 36 anni è rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale Civico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri per accertare le responsabilità dello scontro. L’altro automobilista coinvolto nello scontro è rimasto illeso.

Incidente sulla Palermo Catania cinque feriti

Incidente sulla Palermo Catania con cinque feriti. L’auto è finita sulle barriere metalliche e poi è andata in fiamme. I sanitari hanno soccorso i cinque automobilisti e trasportati in ospedale. Lo scontro è stato all’altezza di Petralia Sottana. Sono arrivati gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Buonfornello e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.