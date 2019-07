Ancora incidenti stradali, ancora feriti sulle strade siciliane. E’accaduto nella notte in uno dei curvoni dell’Addaura, a Palermo, dove tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Ad avere la peggio un ragazzo I.G. di 22 anni finito ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia.

Una delle tre auto era parcheggiata le altre due in movimento: una Smart ed una Toyota Rav 4. Secondo una prima ricostruzione la Smart viaggiava in direzione Arenella, mentre la seconda procedeva verso Mondello. Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta e la Smart avrebbe fatto un testacoda concludendo la sua corsa su un muretto di cinta.

Ricoverati altri due giovani di 21 e 19 anni che si trovavano a bordo delle due auto.