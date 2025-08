Grave incidente sulla strada statale 113, nel tratto subito dopo lo svincolo autostradale di Capaci e Isola delle Femmine. Il conducente di 74 anni è adesso ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L’impatto, tra i due mezzi che viaggiavano in senso opposto, si è verificato attorno alle 21.

Sono intervenuti i carabinieri, della sezione radiomobile, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. L’uomo di 74 anni è stato estratto dall’abitacolo della macchina cappottata ed è stato trasportato in codice rosso a Villa Sofia.

L’area è stata parzialmente chiusa per prestare i soccorsi e consentire la messa in sicurezza. Inevitabili le lunghe code in uno snodo già di per sè parecchio trafficato nei fine settimana d’estate.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, che indagano sul sinistro, l’incidente sarebbe stato causato dalla manovra non consentita da parte di uno dei due conducenti.

(Foto Toni Gagliano)