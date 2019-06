Violento scontro tra due auto nei pressi della Fiera del Mediterraneo. Per cause in corso di accertamento due auto una Fiat Punto e una Bmw sono rimaste coinvolte in un violento incidente.

Una carambola pericolosa che ha bloccato il traffico.

Sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti dell’infortunistica. Non si hanno notizie su possibili feriti.