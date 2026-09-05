Grave incidente nella notte lungo la statale Palermo-Agrigento, all’altezza del distributore Fullpower a Misilmeri. Nel violento impatto si sono scontrate quattro vetture. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui due bambini.

I soccorsi tra le lamiere

Un bimbo di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo uno scontro frontale tra una Fiat 600 e una Fiat Sedici avvenuto la scorsa notte sulla statale Palermo Agrigento nei pressi di Misilmeri. Nell’impatto sono rimasti feriti in quattro due uomini di 34 46 anni trasportato rispettivamente all’ospedale Civico e Bucheri La Ferla.

Bimbo di 5 anni grave

In una delle due auto viaggiavano due bambini di 6 e 5 anni che sono strati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale Di Cristina. Per il piccolo di 5 anni la prognosi è riservata.

Gli automobilisti sono stati estratti dai veicoli dai vigili del fuoco. Nell ‘impatto alcuni pezzi delle vetture hanno colpito altri due mezzi in transito. I conducenti sono rimasti illesi. Sia la Fiat 600 che la Fiat Sedici sono state sequestrate dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità. Pare che una delle due vetture ha invaso la carreggiata opposta forse nel tentativo di un sorpasso.