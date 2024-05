Incidente stradale in via Roma a Palermo. Lo scontro tra due moto ha provocato il ferimento di due persone che sono state portate in ospedale.

L’impatto tra i mezzi a due ruote è stato violento. Uno scontro frontale in mezzo al traffico caotico dell’asse che porta dalla stazione a piazza Sturzo nei pressi di piazza San Domenico.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato i due feriti in ospedale.

Gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per stabilire le responsabilità dello scontro.