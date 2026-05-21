Vincenzo Leonarda di 84 anni è morto nello scontro frontale tra una Fiat Panda 4×4 e una Fiat Panda guidata da un’insegnante di Gangi avvenuto sulla statale 120 in territorio di Geraci Siculo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che un l’elisoccorso hanno trasportato la donna in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Civico e i vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti dagli abitacoli. I rilievi sono eseguiti dai carabinieri che dovranno accertare le responsabilità.

Muore motociclista nel messinese

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, sulla Strada provinciale 7/I, che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia, dove ha perso la vita Concetto Francesco Conti di 45 anni.

Concetto Francesco, originario di Acireale, era a bordo della sua moto e si è scontrato con un fuoristrada.

Le prime ricostruzioni

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo viaggiava in sella alla propria moto in direzione del centro di Francavilla di Sicilia quando, dopo aver affrontato una doppia curva in discesa, si è scontrato con una Suzuki Vitara che procedeva nel senso opposto di marcia.

L’impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvare il 45enne, deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Francavilla di Sicilia per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.