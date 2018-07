Gravissimo incidente all’altezza dello svincolo di Castronovo dove sono rimasti coinvolti quattro veicoli , con una persona ricoverata al Civico di Palermo in gravissime condizioni.

Un tratto di strada statale 189 è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sono coinvolti due veicoli, un furgone e un autobus. Il traffico è stato deviato

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas, carabinieri e polizia stradale per la rimozione dei veicoli in piena sicurezza e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Sono stati effettuati i rilievi e le indagini sono in corso. Un uomo è stato portato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è arrivato in codice rosso: le sue condizioni sono gravissime.

(foto Grandangoloagrigento.it)