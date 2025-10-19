L'incidente sulla Palermo Catania tra Termini e Trabia

Incidente tra Termini e Trabia dove sono state coinvolte tre auto sull’autostrada Palermo Catania. Cinque i feriti tra loro anche i genitori di che stavano tornando a casa dopo aver partecipato ai festeggiamenti del matrimonio del proprio figlio.







Le auto coinvolte una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc. Dieci gli automobilisti coinvolti, cinque feriti, soccorsi e trasportati in ospedale. Sono intervenute tre ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona e assistere i feriti.

La circolazione ha subito forti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso.