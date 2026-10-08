Incidente stradale la scorsa notte durante un inseguimento tra una volante della polizia e due giovani a bordo di uno scooter Honda Sh. I due non si sono fermati all’alt e l’auto della polizia ha iniziato ad inseguire lo scooter.

In via Porta di Castro nella zona di Ballarò la vettura della polizia si è scontrata con un altro scooter che percorreva la strada contromano. I due giovani a bordo sono rimasti feriti.

L’impatto frontale ha provocato il ferimento dei due motociclisti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Come successo a Falsomiele

I residenti hanno circondato gli agenti di polizia. Sono intervenuti in soccorso dei poliziotti diverse volanti, ma anche carabinieri e guardia di finanza.