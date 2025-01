Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a Vittoria, nel Ragusano.

Il quindicenne, alla guida di uno scooter sul quale viaggiava un passeggero diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo di polizia, finendo contro un’auto in transito.

Il ragazzo alla guida versa in condizioni gravi ed è in rianimazione, l’altro ha una frattura al femore. Trasportato all’ospedale di Vittoria e poi al San Marco di Catania, ha un’emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all’avambraccio sinistro) e problemi polmonari.

In un comunicato la Procura di Ragusa ricostruisce quanto accaduto ieri pomeriggio a Vittoria, dove due giovani di 15 e 18 anni su uno scooter sono finiti contro un mezzo. Il quindicenne, alla guida, ha riportato ferite molto gravi ed è in terapia intensiva in un ospedale di Catania. “Il ciclomotore procedeva su una ruota”, si legge nella nota, e così gli operatori della volante intimavano l’alt, “segnalando tramite i dispositivi acustici e sonori l’ordine di arrestare la marcia”.

Lo scooter si è dato alla fuga superando gli incroci “ad alta velocità, anche in senso contrario a quello consentito, omettendo di dare la precedenza nei tratti previsti e non curandosi della presenza di passanti, anche minori di età”. “Poco prima del sinistro stradale, a una distanza di circa 200 metri, i due giovani – prosegue la nota – lanciavano una pistola per terra.

Gli operatori di polizia sospendevano l’inseguimento” per raccogliere l’arma, risultata “una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo caricatore vuoto, arma che riproduceva fedelmente una semi-automatica come quella in uso alle forze dell’ordine. Dopo che gli agenti arrestavano la marcia, udivano subito dopo un boato riconducibile al sinistro stradale, avvenuto a poche centinaia di metri, tra i due giovani e un veicolo privato al quale non davano la precedenza”. Gli agenti hanno subito chiamato i soccorsi.