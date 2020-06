Indagini degli agenti del commissariato Brancaccio

La Polizia di Stato ha scoperto una serra “indoor” di marijuana, coltivata in un appartamento del quartiere di “Settecannoli” a Palermo e ha arrestato G.M., 49 anni palermitano.

In via Ben Giobair, in una palazzina di un solo piano, gli agenti avevano registrato un continuo via vai di persone, soprattutto giovani.

I poliziotti del commissariato Brancaccio hanno notato un cavo dell’energia elettrica che usciva dalla finestra del primo piano e terminare in un locale sottostante. Non appena entrati nell’abitazione, gli agenti hanno avvertito il classico, acre odore di marijuana.

Nel seminterrato della palazzina stessa, sono trovare e sequestrate 156 piante di marijuana raccolte in vasi, 1,6 chilogrammi di sostanza già essiccata, 20 bustine di marijuana già confezionate, materiale utile al confezionamento. Il personale dell’Enel ha verificato che l’appartamento è alimentato con un allaccio abusivo alla rete pubblica.