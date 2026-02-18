I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cefalù hanno arrestato un castelbuonese di 52 anni accusato di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento.

I militari hanno scoperto in casa un arsenale nascosto all’interno dell’abitazione dell’uomo. Sono stati rinvenuti due revolver a tamburo di cui uno senza matricola, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, 26 munizioni calibro 38 e 5 calibro 7,65, due katane affilate e una balestra.

Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo per il 52enne la traduzione presso la casa circondariale “Burrafato”. Tutte le armi sono state sequestrate per i successivi accertamenti.

L’arresto conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri finalizzato alla rimozione di armi pericolose detenute in assenza di autorizzazioni e alla tutela della sicurezza della cittadinanza.