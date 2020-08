I finanzieri hanno scoperto un furbetto del reddito di cittadinanza in un cantiere edile a Santa Maria di Gesù a Palermo. I militari hanno trovato due operaio in nero nel cantiere.

Uno dei lavoratori come emerso da ulteriori controlli aveva nel nucleo familiare una persona che percepiva il sussidio.

Il soggetto è stato quindi segnalato alla direzione dell’Inps di Palermo per l’indebita percezione del contributo statale. Nei confronti della ditta individuale specializzata in lavori edili è stata elevata una sanzione amministrative per importi che vanno da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro nel caso del lavoratore in nero e per il furbetto del reddito una sanzione da 3.600 a un massimo di 21.600.