Indaga la polizia

La polizia è intervenuta in via Casa Professa nel mercato storico di Ballarò a Palermo per sedare una lite e soccorrere una donna incinta che è stata colpita da un uomo con una cinta.

L’aggressione questo pomeriggio. Una donna nigeriana aveva chiesto ad un senegalese di non accendere l’ennesima sigaretta.

Lei è incinta e il fumo le fa male. Tra l’altro nei pressi dell’abitazione c’erano anche alcuni bambini che giocavano. L’uomo anziché accogliere la richiesta della donna ha iniziato ad urlare e ha iniziato a fumare. La donna ha preso un secchio d’acqua e lo ha lanciato contro l’uomo. E’ nata una rissa e la donna ha preso una bottiglia e l’ha scagliata contro il senegalese. Mentre tirava la bottiglia si è ferita alla mano.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo ha preso una cinta e ha colpito la donna. I sanitari del 118 hanno medicato la donna e l’hanno trasportata in ospedale per accertare anche le condizioni del bambino in grembo. Anche l’uomo è stato portato al pronto soccorso per medicare le ferite.