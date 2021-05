Sono stati trasportati all'ospedale Civico e Policlinico

Due uomini rimasti feriti nel corso dell’esplosione nella macelleria etnica in piazza Cupani alla stazione centrale ieri a Palermo sono risultati positivi al Covid19. Erano stati portati uno al pronto soccorso dell’ospedale Civico e un altro al Policlinico.

Dopo i tamponi obbligatori per chi viene curato in pronto soccorso i due dopo le prime cure sono stati ricoverati nei reparti Covid. Nei due centri di emergenza è stata effettuata la sanificazione.

In queste ore sono in corso i rilievi da parte dei vigili del fuoco insieme alla polizia di Stato per stabilire cosa sia successo e quale sia stata la causa che ha prodotto la deflagrazione che ha provocato otto feriti di cui uno grave portato nel centro grandi ustioni.

Alcuni feriti sono dipendenti della macelleria, altri sono semplici passanti investiti da calcinacci e parti delle vetrine che si sono sparsi per centinaia di metri in piazza Giulio Cesare dopo il violento scoppio.