Aurora Geraci, studentessa dell’Istituto Comprensivo “Rosario Livatino” di Ficarazzi, ha scelto di dedicare la propria tesina di terza media all’Arma dei Carabinieri. L’elaborato ha intrecciato le diverse discipline scolastiche con le molteplici attività istituzionali dell’Arma, delineando con chiarezza i principi cardine che ne guidano l’operato: legalità, rispetto delle regole, solidarietà e spirito di servizio.

La scelta della studentessa testimonia la viva attenzione che le nuove generazioni continuano a nutrire nei confronti delle istituzioni, in particolare alla loro azione nel contrasto alle problematiche sociali emergenti, come la lotta alla diffusione di sostanze stupefacenti, i pericoli del web, il bullismo e il cyberbullismo. Tra le pagine dell’elaborato non mancano inoltre riferimenti a figure di spicco, sia storiche che contemporanee: dall’eroe Salvo D’Acquisto al Maresciallo Federica Brignone, atleta di punta del Centro Sportivo Carabinieri e simbolo dello sci azzurro nel mondo, a conferma di come gli adolescenti siano alla costante ricerca di modelli positivi, fondati sullo sport e sul rispetto del prossimo.

Il Comandante della Compagnia di Misilmeri, Capitano Alessandro Baule, ha ricevuto la studentessa per esprimerle un sentito plauso e il ringraziamento ufficiale dell’Arma. Nel corso dell’incontro, il Comandante ha formulato alla giovane i migliori auguri per il suo futuro scolastico e personale, incoraggiandola a continuare a coltivare le proprie aspirazioni, mantenendo vivi i valori che l’hanno guidata in questo importante percorso di crescita.