la tredicesima edizione dal 24 al 26 agosto a palazzo d'aumale

“Scruscio, note di Sicilia”, torna il festival ideato e diretto da Massimo Minutella

La tredicesima edizione a Terrasini dal 24 al 26 agosto

Tre giorni di spettacolo per raccontare la Sicilia più bella

La Sicilia riparte anche dall’arte e dallo spettacolo. E’ tutto pronto a Terrasini per “Scruscio, note di Sicilia”, il festival artistico ideato e diretto da Massimo Minutella e giunto alla tredicesima edizione.

Tre serate di grande spettacolo, con lo stesso Minutella alla conduzione, per raccontare la nostra bella Isola.

Location di quest’anno lo splendido Palazzo d’Aumale di Terrasini, dove dal 24 al 26 agosto, numerosi artisti saliranno sul palcoscenico per esibirsi ed emozionare. Speciale appuntamento di questa edizione, presentata stamattina, l’omaggio a Franco Battiato, il grande artista siciliano recentemente scomparso.

Tre giorni dedicati alla Sicilia e ai siciliani

“Nonostante le restrizioni dell’emergenza pandemica – dice l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà – noi siamo pronti. Scruscio per tre giorni parlerà della Sicilia, la Sicilia più bella, con artisti siciliani e non siciliani. Ci saranno tanti momenti, alcuni ospiti storici della manifestazione, altri nuovi. Ci sarà anche un importante tributo a Franco Battiato, con Morgan, Red Ronnie e altri artisti che furono molto vicini al cantautore. Massimo Minutella, ancora una volta, ha dato un grande contributo e saranno tre giorni che vedranno Terrasini al centro di un dibattito sulla Sicilia, perché quello che dico sempre è che la Sicilia e la nostra identità sono al centro dell’offerta culturale della Regione siciliana”.

La tredicesima edizione di un festival di successo

Visibilmente emozionato e carico di energie, come sempre, Massimo Minutella, instancabile ideatore e direttore artistico di Scruscio che fa una riflessione proprio sulla tredicesima edizione: “Il 13 – osserva – peraltro è un numero abbastanza ricorrente quest’anno e nella mia vita e quindi mi porta bene. Sono molto contento perché comunque abbiamo messo in piedi tutto il meglio di quello che potevamo fare per questa stagione che ci vedrà protagonisti con il green pass, con tutte le restrizioni che conoscete già, molte più di quelle che abbiamo affrontato lo scorso anno ma non ci siamo persi d’animo e quindi torneremo a Palazzo d’Aumale il 24, 25 e 26 di agosto con tanti artisti. Racconteremo Franco Battiato attraverso una serie di artisti che gli renderanno omaggio; racconteremo la sicilianità di Ron, in qualche maniera, attraverso le sue canzoni. Ron chiaramente non è siciliano ma ci sono degli aneddoti che lo legano alla Sicilia, e poi renderemo omaggio ad uno dei più grandi autori italiani, siciliano di Catania, Gianni Bella, che ascolterà le sue canzoni ricantate da artisti siciliani. Tutto questo se avete voglia di prenotare su www.scruscio.ue oppure attraverso le nostre dirette streaming, sulla pagina facebook di Casa Minutella, su Video Regione al canale 16, e poi attraverso tutti i mezzi che stiamo mettendo a disposizione. Vi aspetto per fare scruscio”.

“Scruscio” contro il silenzio assordante degli ultimi mesi

A prendere parte alla presentazione anche il ‘padrone di casa’, ovvero Luigi Biondo, direttore del museo di Palazzo d’Aumale. “C’è bisogno – precisa – che non si traduca scruscio con ‘rumore’ o ‘noise’, che trovo termini assurdi.

Scruscio è un termine assolutamente siciliano e dobbiamo conservarlo tale per quello che è la forza dell’identità siciliana, ed è un termine bellissimo perché dà il senso a quello che vogliamo fare.

Tornare a fare sentire la nostra voce, la voce della Sicilia bella, contro quel silenzio assordante che ci ha uccisi per mesi e mesi”.

Una occasione per scoprire Palazzo d’Aumale e Terrasini

Felice di ospitare la tredicesima edizione di Scruscio, Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini.

“Siamo felici – afferma – di dare il nostro sostegno a questa bellissima manifestazione (sostenuta tra l’altro dall’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, ndr). Si parlerà tanto della nostra bella terra di Sicilia, dei temi ambientali, dei temi culturali. Quindi siamo contenti che questa manifestazione, anche tra le tante difficoltà, si possa fare nella bellissima cornice di Palazzo d’Aumale. Invito tutti a venire, a prenotarsi in tempo, ci saranno le misure di prevenzione in campo ma sicuramente riusciremo anche quest’anno a fare una bellissima manifestazione. Sarà una bella occasione anche per visitare Terrasini e scoprire il museo di Palazzo d’Aumale; sono tantissime le collezioni di grande valore che propone. Un motivo in più per venire nel nostro paese e apprezzare tutto quello che facciamo per l’accoglienza dei visitatori”.