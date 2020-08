Dopo un’apertura in grande stile con la Lab Orchestra, ecco il festival Scruscio pronto ad entrare nel vivo. Oggi (giovedì 20 agosto) dopo i “cunti e i canti” di Salvo Piparo, Red Ronnie condurrà alle 19.15 da una sala di Palazzo D’Aumale, a Terrasini (PA) il suo “Siciliani … artisti di cuore”, tra racconti, aneddoti e canzoni. Dalle 21,30, ecco Roy Paci: Minutella lo farà chiacchierare, sorridere e ridere, ma soprattutto cantare con la Lab Orchestra, Giuseppe Milici, Vito Di Canzio e Giovanna D’Angi. Ma l’attesa è tutta per la giornata di domani: alle 18 si potrà salire (gratuitamente) sui pullman per il Tour 100 Passi che Giovanni Impastato conduce nei luoghi della memoria del fratello Peppino, dallo studio di Radio Aut dove lavorava, alla sua casa di Cinisi, a cento passi dal quella del boss Badalamenti, fermandosi poi al casolare dove il giovane attivista venne ucciso (info: 331.1490946). Allo stesso orario, da Palazzo D’Aumale, lo showcooking del pasticcere Santi Palazzolo, e un altro incontro con Red Ronnie. Poi saliranno sul palco i Soldi Spicci e tutto andrà alla loro maniera, tra gag, scaramucce, bisticci di coppia, risate e ancora risate. Dalle 22, il palco sarà tutto per Niccolò Fabi, per una conversazione in musica alternata a canzoni durante la quale il cantautore romano si racconterà a Massimo Minutella, che firma il festival con Norino Ventimiglia.

L’ingresso è libero ma contingentato: si prenota il posto su www.scruscio.eu fino ad esaurimento. Per chi non riuscisse ad entrare a Palazzo D’Aumale, il festival sarà trasmesso in diretta sul profilo Facebook di Casa Minutella. Promuovono gli Assessorati regionali ai Beni Culturali e Identità Siciliana, e all’Agricoltura, presente con degustazioni giornaliere di pane cunzatu; con il contributo del Polo museale di Arte Contemporanea, del Comune di Terrasini; organizza il Melangolo in collaborazione con Zanzibar events.