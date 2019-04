dal 6 al 12 aprile

Gli studenti di Palermo e Cracovia gemellati per raccontare insieme le bellezze del capoluogo siciliano in un progetto di accoglienza, inclusione ed internazionalizzazione. All’Istituto Enaudi- Pareto di Palermo, dal 6 al 12 aprile studenti polacchi arrivano per un’esperienza formativa e laboriosa.

In base all’accordo relativo al partenariato tecnico, scientifico e tecnologico tra lo Zenon Klemensiewicz Istituto di grafica e multimedia di Cracovia e l’Istituto palermitano, gli alunni realizzeranno una brochure informativa ed illustrativa dal tema: “Interesting and undiscovered places in Palermo”. Un progetto complesso e voluto dall’istituto. Tra gli undici studenti palermitani del gruppo si saranno anche due ragazzi disabili, dalle incredibili capacità creative.

Il progetto internazionale sarà presentato nell’Aula Magna dell’Istituto palermitano venerdì 12 aprile alle ore 12, a conclusione del secondo anno del gemellaggio tra gli istituti. Grazie ai fondi per l’alternanza, gli studenti palermitani sono già stati a Cracovia dal 12 al 19 marzo, hanno frequentato lezioni in lingua inglese e partecipato a visite aziendali e culturali. Dal 6 al 13 aprile, sarà la volta degli studenti polacchi che saranno ospitati a Palermo, per attività culturali e scolastiche.