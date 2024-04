Rubate apparecchiature elettroniche. La dirigente: "C'è molta amarezza"

Due furti subiti nel giro di una settimana. E’ questo l’amaro bilancio dell’istituto scolastico Domenico Scinà. Il plesso di via Giuseppe Li Bassi è stato vittima di un nuovo blitz da parte dei ladri. L’ultimo episodio è avvenuto ieri (venerdì 26 aprile). La scuola del Villaggio Santa Rosalia era chiusa per il ponte della festa della Liberazione. I malviventi, probabilmente servendosi di un contenitore per la raccolta degli indumenti, hanno scavalcato le recinzioni e si sono introdotti all’interno dell’istituto, in un orario compreso fra le 7.15 e le 8 del mattino. In quell’arco di tempo, hanno trafugato alcuni oggetti dall’aula magna della struttura.

Ladri hanno trafugato PC e dispositivi sonori







Durante i furti avvenuti in questi giorni, i ladri hanno portato via diversi dispositivi sonori. “Hanno rubato otto casse, quattro piccole e quattro grandi, un’asta per il microfono, un mixer e una decina di computer – racconta la dirigente scolastica Maria Gabriella Martorana -. Non ho ancora avuto modo di quantificare i danni perchè eravamo troppo impegnati a capire cosa avessero portato via i ladri”.

La dirigente scolastica: “C’è molta amarezza”

I dispositivi in questione servivano a fornire supporto alle attività musicali degli studenti, non solo della scuola Domenico Scinà ma anche di altri istituti. La scuola è infatti capofila in un progetto di un’orchestra giovanile. “Quello che mi dà più amarezza è che la nostra comunità ha fatto le divine e umane cose per migliorare la scuola. Quando succedono queste cose, sono ferite per tutti. Perchè noi facciamo tanto, poi arrivano queste persone e distruggono il lavoro di mesi. Ma noi non ci faremo intimorire ed andremo avanti proiettati al futuro”.

Da visionare le immagini di videosorveglianza

Il personale scolastico ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Si attende l’intervento del tecnico per recuperare le immagini di videosorveglianza. Filmati che permetteranno di ricostruire la dinamica del secondo furto. “Questi gesti vanno condannati con forza – dichiara il presidente della IV Commissione del Comune di Palermo Salvo Imperiale -. Le scuole sono presidi di legalità per tutta la comunità e vanno tutelati. Spero che i responsabili vengano trovati al più presto“.